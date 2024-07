A Simone Campedelli il Rally Internazionale del Casentino

Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBIENA – I motori hanno scaldato il weekend del Casentino.

Alla fine Simone Campedelli, su una Skoda Fabia RS condivisa con la copilota Tania Canton, è il vincitore del 44esimo Rally Internazionale Casentino. La gara, svoltasi tra venerdì e sabato, ha chiamato all’agonismo gli interpreti di International Rally Cup e di Mitropa Rally Cup, con centotrentacinque vetture a prendere il via da Bibbiena tra esemplari moderni e storici. C

ampedelli, assistito tecnicamente dal team Step-Five, ha preso il comando della classifica generale fin dalla prova di apertura, la Rosina, consolidando il margine nella sua seconda ripetizione ed archiviando il primo giorno di gara con un margine di quattro secondi sul primo inseguitore, Rudy Michelini, chiamato all’esordio sulla Skoda Fabia RS. Al debutto sulle prove speciali casentinesi, il pilota romagnolo ha finalizzato la performance attraverso un’espressione che gli ha garantito il primato su sei prove speciali, su otto in programma. In due occasioni, nei primi passaggi su Caiano e Crocina, ad avere la meglio era stato Alessandro Re, su Volkswagen Polo Rally2, pilota che si era presentato alla partenza della prova conclusiva con quattro secondi di ritardo sul leader Campedelli.

Sono stati i ventinove chilometri e quattrocentocinquanta metri di Talla, la prova più lunga, ad assegnare ufficialmente la vittoria a Simone Campedelli: il tratto di chiusura del confronto lo ha visto confermare le buone sensazioni destate nel corso dell’intera gara, garantendo al portacolori di Orange 1 la seconda vittoria stagionale.

Alle spalle dell’equipaggio vincitore hanno concluso Stefano Albertini e Danilo Fappani, su Skoda Fabia RS, assecondato da una serie di modifiche tecniche messe in atto dal team PA Racing e rivelatesi determinanti nella progressione in classifica. Terzi sul podio hanno concluso Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, con il driver ligure chiamato alla terza esperienza sulla Skoda Fabia RS del team MS Munaretto.

Quarti, tornati sulla Skoda Fabia Rally2 Evo, hanno concluso gli sloveni Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, vincitori al Rally Internazionale Casentino nella sua edizione 2022. In quinta piazza, rallentati da un problema elettrico accusato nell’ultima prova speciale dalla loro Volkswagen Polo Rally2, hanno concluso Alessandro Re e Marco Vozzo seguito – in sesta posizione – dai lucchesi Rudy Michelini e Nicola Angilletta, in cerca di feeling con la Skoda Fabia RS, mai utilizzata in precedenza.

La settima piazza assoluta è andata ai locali Roberto Cresci e Fabio Ciabatti, anch’egli alla prima esperienza sulla Skoda Fabia RS. Ottavo posto per il reggiano Gianluca Tosi, con Alessandro Del Barba alle note, su Skoda Fabia Rally2, vettura che ha preceduto la Hyundai i20 N Rally2 di Filippo Bravi e Thomas Spangaro, all’esordio sull’asfalto del Casentino. A chiudere la top-ten sono stati Marcello Razzini e Gabriele Zanni, su Skoda Fabia Rally2, rallentati nella prestazione sull’ultima prova speciale, costata tre posizioni in classifica. A prevalere nel confronto a due ruote motrici sono stati Michele Rovatti e Valentina Catone, sulla Renault Clio S1600 del team Laserprom 015.

Trenta, gli equipaggi stranieri al via della gara. A vincere il confronto valido per la Mitropa Rally Cup sono stati gli ungheresi Zoltan Laszlo e Zsolt Balazs, su Skoda Fabia Rally2, seguiti dai tedeschi Manuel Egginger e Melanie Kalinke, su Mitsubishi Lancer Evo X. Il terzo gradino del podio è andato ad un altro equipaggio tedesco, quello formato da René Noller e Stephan Schneeweiss, su Opel Corsa Rally4.

Nel confronto valido per la Mitropa Rally Club a vincere sono stati Martin Kainz e Stefanie Fritzensmeyer, su Mitsubishi Lancer Evo IX, vettura con bandiera tedesca che ha preceduto la Peugeot 106 N2 dell’aretino Norberto Droandi, affiancato da Emanuela Florean. Sul terzo gradino del podio hanno concluso Mirsad Guzin e Aljaz Gec.

Nel confronto storico, valido anche per la Mitropa Rally Historic Cup, a festeggiare all’arrivo di Bibbiena sono stati l’austriaco Alois Nothdurfter, affiancato dal tedesco Walter Munch, su Ford Sierra RS Cosworth. Seconda piazza per i locali Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras, su Peugeot 309 GTI, vettura che ha preceduto in classifica la Ford Sierra Cosworth del principe qatariota Al Thani Abdulla Bin Khalifa, in gara con Sabrina De Castelli, terza forza di un podio monopolizzato da esemplari di 4° Raggruppamento.

Nella Mitropa Rally Cup, alle spalle del vincitore Nothdurfter, hanno concluso Huba Mang e Attila Beres Unicum, su Skoda Favorit di 4° Raggruppamento. A rappresentare il 3° Raggruppamento, nelle gerarchie di campionato, sono stati i tedeschi Hans e Katrin Zacher, su Ford Escort RS.

Il Rally Internazionale Casentino ha contato anche sulla validità dei confronti Pirelli Star Rally4 IRC e del Trofeo Rally Automobile Club Lucca.