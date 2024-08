Anche Arezzo e Lucchese iniziano a fare sul serio: c’è la Coppa Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Anche l’Arezzo inizia la sua stagione ufficiale. La prima avversaria, alle 21 dell’11 agosto, è la Vis Pesaro, a Pesaro per il primo turno di Coppa Italia di serie C.

A parlare del match alla vigilia è mister Troise: “Comincia finalmente la nuova stagione. Quando si giocano partite vere con qualcosa in palio è certamente un calcio diverso. Dopo un mese di carichi pesanti quest’ultima settimana abbiamo svolto il lavoro tipo che ci accompagnerà per tutta la stagione. Mi aspetto quindi buone risposte anche dal punto di vista fisico. La squadra è pronta, vogliosa e motivata anche se sappiamo che non sarà affatto un impegno facile. Noi faremo la nostra partita, tenendo a mente che la Coppa è una competizione importante. Bisogna essere bravi ad esaltare le cose su cui abbiamo lavorato intensamente in queste settimane ed essere pronti a capire tutte le fasi della partita. Sono soddisfatto di come mi stanno seguendo i ragazzi e sono sicuro che faremo la nostra parte. Mercato? Siamo concentrati solo sulla gara di domani, chi potrebbe arrivare non ci riguarda. Mancheranno Gigli e Lazzarini per squalifica e anche Damiani è in dubbio per una botta presa che lo staff medico sta valutando”.

Un’altra sfida è in programma alle 18 dell’11 di agosto. La Lucchese sarà in trasferta sul campo della Pro Vercelli. I rossoneri di Giorgio Gorgone e del ds Ferrarese sono una formazione largamente ancora da costruire, fra arrivi e partenze. L’ultimo a salutare è stato Mario Ravasio, che è andato al Cittadella in B. C’è curiosità intorno ai rossoneri che hanno inserito in rosa calciatori interessanti, fra tutti l’attaccante Wellbeck. Anche per loro domani si fa sul serio.