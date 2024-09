Arezzo, in trasferta arriva un’altra sconfitta netta

Getting your Trinity Audio player ready...

Pineto – Arezzo 3-1 PINETO (3-4-3):

Tonti; Villa, De Santis, Dutu; Hadziosmanovic (46′ Baggi), Amadio, Lombardi (86′ Germinario), Borsoi; Del Sole (64′ Pellegrino), Fabrizi (86′ Giovannini), Bruzzaniti (90′ Gambale). A disposizione: Marone, Barretta, Schirone, Ienco, Marafini, Chakir, Nebuloso. Allenatore: Galuppi (ff)

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Renzi, Del Fabro, Gigli, Coccia (72′ Righetti); Mawuli (56′ Lazzarini), Settembrini (63′ Chierico); Pattarello, Guccione, Tavernelli (56′ Gaddini); Ogunseye (56′ Gucci). A disposizione: Galli, Borra, Fiore, Santoro, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise.

ARBITRO: Pasculli di Como (Romagnoli di Albano Laziale e Tagliaferro di Caserta)

MARCATORI: 25′ Fabrizi, 66′ Pellegrino, 78′ rig. Bruzzaniti, 92′ rig. Pattarello

NOTE: Ammoniti Bruzzaniti, Hadziosmanovic, Amadio, Guccione, Pattarello, Tonti, Fabrizi, Coccia, Baggi, Pellegrino.

PINETO – L’Arezzo fra Marche a Abruzzo torna senza punti in classifica. Anche a Pineto arriva un ko pesante nel punteggio ben più di quanto dica la gara.

Ma la sterile superiorità nel possesso palla da parte degli amaranto ospiti non può bastare per tornare indenni da un campo insidieco come quello della squadra di Cudini. Non è quindi un caso che dopo che in campo si era visto solo l’Arezzo, seppure non particolarmente pungente sottoporta nonostante l’innesto del nuovo arrivo Ogunseye, a passare siano i padroni di casa con una spizzata di Fabrizi che mette fuori casa Trombini.

La reazione dell’Arezzo non è di quelle memorabili e nella fase cruciale del secondo tempo arriva un uno-due micidiale dei padroni di casa con Pellegrino e un calcio di rigore di Bruzzaniti, da lui stesso procurato per fallo del portiere Trombini, che ammazzerebbe anche un toro.

Il calcio di rigore di Pattarello realizzato nel recupero non cambia le cose.