Firenze
lunedì 15 Dicembre 2025
Un pareggio che sa di beffa: l’Arezzo ne fa tre, ma i regali difensivi salvano il Pineto

Spettacolo e rimpianti per mister Bucchi. De Col, Cianci e Guccione in gol, ma non basta per vincere. Bruzzaniti infallibile dagli undici metri per gli ospiti

Sport
Davide Caruso
Arezzo Pineto
Foto di: IG / Arezzo
AREZZO – Una partita folle, a tratti surreale. Al Comunale va in scena un pareggio pirotecnico che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. Arezzo-Pineto finisce 3-3, al termine di novanta minuti in cui è successo letteralmente di tutto: rigori, ribaltoni, infortuni ed errori marchiani.

L’Arezzo parte contratto. Al 15′ la prima doccia fredda. Disattenzione difensiva, D’Andrea scappa e Venturi lo stende: rigore. Dal dischetto Bruzzaniti non sbaglia. La reazione amaranto è furiosa. Al 18′ De Col trova il pari di testa su corner, festeggiando il primo gol in amaranto prima di uscire per infortunio muscolare. Sette minuti dopo, Guccione completa la rimonta con un altro angolo velenoso che beffa Tonti: 2-1. Ma la difesa balla. Al 34′ il Var richiama l’arbitro per una trattenuta di Righetti: secondo rigore per il Pineto e ancora Bruzzaniti implacabile per il 2-2. Il finale di tempo è da infarto. Nel recupero, Cianci inventa una magia in allungo su cross di Tavernelli per il 3-2. Sembra fatta per l’intervallo, ma al 52′ un doppio errore di Guccione e Arena spalanca la porta a Schirone per l’incredibile 3-3.

Nel secondo tempo i ritmi calano leggermente, ma è solo l’Arezzo a provarci. Tavernelli è una spina nel fianco costante: al 50′ sfiora il palo, poi ispira Mawuli che viene murato sulla linea di porta. Il Pineto si difende con ordine e ringrazia Tonti, sempre attento sulle conclusioni da fuori. Bucchi prova a vincerla inserendo Varela e Ravasio, passando al doppio centravanti, ma la palla non entra. L’ultima emozione arriva all’87’ con un sinistro di Cianci che sibila a fil di palo. Finisce così, tra gli applausi per lo spettacolo ma con tanti rimpianti per la gestione difensiva degli amaranto.

Il tabellino

Arezzo – Pineto 3-3
AREZZO (4-3-3)

: Venturi; De Col (28′ Arena), Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione, Iaccarino (77′ Ravasio); Pattarello, Cianci, Tavernelli (70′ Varela Djamanca). All. Bucchi.
PINETO (4-3-3): Tonti; Serbouti (62′ Gagliardi), Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone (94′ Ienco); Bruzzaniti (76′ Vigliotti), D’Andrea (94′ Capomaggio), Pellegrino (76′ Mastropietro). All. Tisci.
RETI: 15′ Bruzzaniti (P), 19′ De Col (A), 24′ Guccione (A), 35′ Bruzzaniti (P), 45’+2′ Cianci (A), 45’+7′ Schirone (P).
NOTE: Ammoniti: Serbouti (P), Venturi (A), Gilli (A), Mawuli (A), Germinario (P), Mastropietro (P).

© Riproduzione riservata

