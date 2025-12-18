12.2 C
Calciomercato toscano: l’Arezzo saluta Lazzarini, la Pianese riabbraccia Reali

Movimenti ufficiali in regione: addio al centrocampista dopo quattro anni. Le zebrette ingaggiano nuovamente l'estremo difensore

Giornata di operazioni ufficiali per il calcio toscano, tra addii sentiti e ritorni graditi. Al Comunale si chiude un ciclo importante. La S.S. Arezzo e Mirko Lazzarini si dicono addio. Le parti hanno firmato la risoluzione consensuale del contratto.

Il centrocampista lascia la maglia amaranto dopo quattro stagioni vissute da protagonista. Arrivato nel 2021, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali, condite da due reti. Un percorso lungo, fatto di professionalità e attaccamento, che ha contribuito alla crescita del gruppo. La società lo ha ringraziato pubblicamente per la serietà dimostrata, augurandogli il meglio per il futuro.

Sull’Amiata, invece, si festeggia un rientro. L’US Pianese ha ufficializzato il ritorno di Alessandro Reali. Il portiere, un classe 2005, conosce bene l’ambiente delle “zebrette”, avendo già difeso questi colori nella passata stagione. Il giovane estremo difensore va a rinforzare il reparto arretrato e ha scelto la maglia numero 24. Reali è già a disposizione di mister Birindelli, pronto per questa nuova avventura in bianconero.

© Riproduzione riservata

