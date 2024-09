Posticipi amari per Pianese e Arezzo: le toscane ko ad Ascoli e Pesaro

Getting your Trinity Audio player ready...

ASCOLI – Doppia sconfitta per le toscane di serie C nei posticipi del lunedì del girone B. Ma di segno diverso.

La Pianese, infatti, mette in scena un’ottima prestazione contro l’Ascoli, l’anno scorso in serie B, e solo il miglior Livieri e un po’ di sfortuna impediscono il pareggio dopo la rete in apertura di Varone. Il duello personale con l’attaccante Mignani è vinto dal portiere dei bianconeri locali, che si esibisce in parate di ottima qualità.

L’Arezzo, invece, marca praticamente visita contro quella Vis Pesaro che aveva battuto nel primo turno di Coppa Italia. Dopo mezz’ora è già 2-0 e per gli amaranto è buio pesto. Vukovic praticamente inoperoso nell’arco del match e nel finale i locali calano anche il tris.

Pochi giorni per recuperare per l’Arezzo che già venerdì 7 settembre affronta in trasferta il Pineto. La Pianese aspetta invece in casa sabato 8 settembre l’altra neopromossa Campobasso.

Ascoli – Pianese 1-0

ASCOLI (3-4-3): Livieri; Menna, Curado, Gagliolo; Adjapong (59′ Alagna), Varone, Bertini (59′ Bando), Cozzoli; Tirelli (26’ st Campagna), Corazza (44’ st Caccavo), D’Uffizi (1’ st Marsura). A disposizione: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Maiga Silvestri, Tavcar, Caucci, Gagliardi, Achik, Ciccanti. Allenatore: Carrera

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori (35’ st Sorrentino), Pacciardi, Chesti (13’ st Remy); Boccadamo, Proietto (13’ st Colombo), Simeoni (35’ st Odjer), Nicoli; Mastropietro, Falleni (26’ st Capanni); Mignani. A disposizione: Filippis, Reali A., Da Pozzo, Reali S., Papini, Spinosa, Frey, Indragoli, Barbetti. Allenatore: Prosperi.

ARBITRO: Vingo di Pisa (Romaniello-Chianese)

MARCATORI: 2’ Varone

NOTE: Ammoniti D’Uffizi, Simeoni, Boccadamo, Odjerspettatori

Vis Pesaro – Arezzo 3-0

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Tonucci, Bove; Peixoto (61′ Zoia), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (70′ Ceccacci); Orellana (82′ Di Paola); Nicastro, Cannavò (82′ Molina). A disposizione: Munari, Bove, Palombi, Nina, Neri, D’Innocenzo, Antolini, Gambino, Forte, Thiane, La Rosa, Okoro. Allenatore: Gennari (Stellone squalificato).

AREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini (46′ Tavernelli), Del Fabro, Gigli, Coccia; Renzi, Mawuli (75′ Fiore), Settembrini (75′ Chierico); Guccione, Gucci (46′ Pattarello), Gaddini (62′ Ogunseye). A disposizione: Galli, Borra, Santoro, Righetti, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise.

ARBITRO: Gangi di Enna (Colaianni di Bari e Tomasi di Schio)

MARCATORI: 29′ Peixoto, 34′ rig. Nicastro, 86′ Ceccacci

NOTE: Ammoniti Paganini, Gucci, Pucciarelli, Tavernelli, Tonucci, Gigli, Cannavò, Coppola, Bove