Nuova evacuazione a Empoli e Vinci per un ordigno bellico: sarà il 18 gennaio

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Nuova evacuazione e Empoli e Vinci per il brillamento di un ordigno bellico.

Domenica 18 gennaio)è la data stabilita, salvo condizioni meteorologiche avverse, per la nuova evacuazione per favorire le operazioni di despolettamento e rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del teatro il Ferruccio in piazza G.Guerra a Empoli. L’area da evacuare coinvolge anche il territorio di Vinci.

La data, in ragione del complesso iter autorizzativo o del maltempo, potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva e in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

Per la sicurezza dei cittadini, in via precauzionale, sarà necessario evacuare un’area di raggio molto simile a quella del primo ordigno bellico. Il dettaglio delle vie e dei numeri civici delle abitazioni e attività interessate sarà diffuso successivamente.

Tra i prossimi step ci sarà anche il piano di evacuazione per i territori di Empoli e Vinci, che verrà reso noto prossimamente.