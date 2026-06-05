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Trovato gravemente ferito in un sottopasso di Certaldo

Un giovane di 29 anni, di origini tunisine trasferito d'urgenza in condizioni gravi in ambulanza all'ospedale di Empoli

Cronaca
REDAZIONE
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(Foto Polizia)
1 ' di lettura

CERTALDO – Un misterioso e sanguinoso episodio di violenza sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce. Un giovane di 29 anni, di origini tunisine, è stato trovato nella serata di ieri (4 giugno) intorno alle 22, gravemente ferito all’interno di un sottopasso a Certaldo, in provincia di Firenze. A fare la terribile scoperta è stato un passante che, transitando nella zona, si è accorto del corpo dell’uomo a terra in una pozza di sangue e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Il 29enne presentava una profonda e seria ferita alla testa, che secondo i primi accertamenti medici sarebbe stata provocata dal fendente di un’arma da taglio, forse un grosso coltello o un oggetto simile. Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le primissime cure sul posto e aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Empoli. Il giovane si trova adesso ricoverato all’interno del nosocomio empolese e le sue condizioni generali sono giudicate molto gravi da parte dei medici.

Nel sottopasso sono intervenuti tempestivamente anche gli agenti della polizia, a cui sono affidate le indagini per ricostruire i contorni di quella che ha tutta l’aria di essere stata una brutale aggressione o il culmine di una violenta lite. Gli investigatori hanno avviato i primi accertamenti tecnici e stanno effettuando un meticoloso sopralluogo nella zona per verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private.

I filmati degli occhi elettronici potrebbero infatti rivelarsi decisivi per stabilire con esattezza cosa sia accaduto. 

© Riproduzione riservata

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