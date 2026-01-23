8.2 C
Aggredisce la madre con un martello, poi si dà fuoco nella legnaia: tragedia a Vinci

Il dramma si è consumato in pochi minuti: sul posto ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Empoli

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

VINCI – Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Vinci, nel fiorentino, dove nella serata di ieri (22 gennaio) è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un giovane di 23 anni. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 21,30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in una proprietà privata per domare l’incendio di una legnaia situata nei pressi di un’abitazione. Una volta spente le fiamme, i soccorritori si sono trovati di fronte ai resti del ragazzo, figlio della coppia che risiede nella villetta.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Empoli, il dramma si sarebbe consumato in pochi, terribili istanti. Il giovane, che secondo fonti investigative stava attraversando un periodo difficile ed era già seguito per problemi di salute mentale, avrebbe teso un vero e proprio agguato alla madre non appena quest’ultima ha varcato la soglia di casa. Il 23enne l’avrebbe colpita violentemente con un martello; subito dopo l’aggressione, si sarebbe diretto verso la legnaia esterna dove, in un tragico gesto autolesionistico, avrebbe appiccato il fuoco togliendosi la vita. Il padre del ragazzo non era in casa al momento dei fatti.

La madre, nonostante il forte choc e le ferite riportate nell’aggressione, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale. Fortunatamente, i medici hanno confermato che la donna non è in pericolo di vita, sebbene le sue condizioni rimangano sotto osservazione. L’area della tragedia è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici della scientifica e dei vigili del fuoco, necessari a confermare l’esatta dinamica dell’incendio.

La notizia ha lasciato attonito il borgo di Leonardo, dove la famiglia è conosciuta. 

© Riproduzione riservata

