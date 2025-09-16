26.5 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Al San Giuseppe di Empoli una nottata da record con sette parti

Messi a dura prova medici, ostetriche, Oss e infermieri. ;amme e neonati sono stati tutti dimessi: sono a casa e stanno bene

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Al San Giuseppe di Empoli una nottata da record con sette parti
Al San Giuseppe di Empoli una nottata da record con sette parti (foto Asl Toscana Centro)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un evento raro e carico di emozione ha segnato le corsie dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove in una sola notte sono venuti alla luce sette bambini. Tra sorrisi e stanchezza, medici, ostetriche, Oss e infermieri hanno affrontato con grande professionalità un turno che resterà nella memoria di tutti.

Dalle 20 della sera fino alle 8 del mattino successivo, l’equipe di ginecologia e ostetricia, guidata da Massimo Gabbanini, e quella di pediatria e neonatologia, diretta da Roberto Bernardini, hanno portato a termine sette parti naturali consecutivi. Un impegno imprevisto, che ha richiesto concentrazione costante, coordinamento e grande lucidità.

Al termine dell’ultima nascita, proprio all’alba del cambio turno, medici, personale sanitario e genitori hanno voluto immortalare il momento con una foto di gruppo. Negli sguardi si legge la soddisfazione per aver vissuto insieme una notte intensa e irripetibile.

Oggi mamme e neonati sono stati tutti dimessi: sono a casa, stanno bene e porteranno con sé il ricordo di una nascita condivisa con altre sei famiglie in una notte davvero speciale.

© Riproduzione riservata

