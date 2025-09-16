Al San Giuseppe di Empoli una nottata da record con sette parti

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un evento raro e carico di emozione ha segnato le corsie dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove in una sola notte sono venuti alla luce sette bambini. Tra sorrisi e stanchezza, medici, ostetriche, Oss e infermieri hanno affrontato con grande professionalità un turno che resterà nella memoria di tutti.

Dalle 20 della sera fino alle 8 del mattino successivo, l’equipe di ginecologia e ostetricia, guidata da Massimo Gabbanini, e quella di pediatria e neonatologia, diretta da Roberto Bernardini, hanno portato a termine sette parti naturali consecutivi. Un impegno imprevisto, che ha richiesto concentrazione costante, coordinamento e grande lucidità.

Al termine dell’ultima nascita, proprio all’alba del cambio turno, medici, personale sanitario e genitori hanno voluto immortalare il momento con una foto di gruppo. Negli sguardi si legge la soddisfazione per aver vissuto insieme una notte intensa e irripetibile.

Oggi mamme e neonati sono stati tutti dimessi: sono a casa, stanno bene e porteranno con sé il ricordo di una nascita condivisa con altre sei famiglie in una notte davvero speciale.