Brucia la cucina di un appartamento a Empoli: evacuata una famiglia

EMPOLI – Incendio nella camera da letto di un appartamento, paura a Empoli: ma non ci sono feriti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, sono intervenuti poco dopo le 20 in via della Resistenza, per un incendio in un appartamento situato al primo ed ultimo piano di un edificio.

I Vvgili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella camera da letto, ha riportato danni da fumo e all’impianto elettrico pertanto l’appartamento è stato reso non agibile. La famiglia di origini cinesi ha trovato sistemazione dai familiari.

Non ci sono persone coinvolte.