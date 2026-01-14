Empoli, zona rossa e divieto di sorvolo: scattano le evacuazioni per la bomba

EMPOLI – La città si prepara a fermarsi per alcune ore. Domenica (18 gennaio) scatterà l’evacuazione di una parte del territorio di Empoli e Vinci per consentire il disinnesco del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro civico Il Ferruccio, in piazza Guido Guerra. È il secondo intervento nello stesso sito dopo quello effettuato lo scorso settembre.

Per motivi di sicurezza sarà istituita una zona rossa con un raggio di 468 metri a partire dal punto in cui si trova la bomba. I residenti dovranno lasciare l’area tra le 7 e le 9 del mattino; dalle 9 e fino al termine delle operazioni sarà vietata la presenza di persone, animali domestici e veicoli parcheggiati all’interno del perimetro interdetto.

Nel cantiere si sono già insediate le squadre del Reggimento Genio Ferrovieri, incaricate di avviare le operazioni preliminari di messa in sicurezza. L’ordigno, una bomba d’aereo di circa 250 chili, sarà successivamente rimosso e neutralizzato secondo le procedure previste, con il trasferimento in un’area idonea.

Per l’intera giornata di domenica sarà in vigore anche il divieto di sorvolo. Su indicazione dell’Enac è stato infatti emesso un Notam, l’avviso ufficiale ai piloti, che vieta il passaggio di droni e velivoli sopra la zona rossa, così da evitare qualsiasi interferenza con le attività a terra.

Nel frattempo è partita la macchina organizzativa e informativa. Nel fine settimana è stato effettuato un volantinaggio capillare nelle abitazioni coinvolte: a Empoli sono state raggiunte circa 3600 famiglie, grazie al lavoro congiunto di Misericordia, Pubbliche Assistenze, Croce Rossa Italiana e Scuola Cani Salvataggio. A Vinci, nella frazione di Spicchio-Sovigliana, l’informazione ha interessato circa 1200 residenti, con il supporto di Vab Vinci e Misericordia di Sovigliana. È stato inoltre allestito un gazebo informativo per fornire chiarimenti diretti ai cittadini.

Particolare attenzione è riservata alle persone fragili. La Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ricorda che sono attivi numeri telefonici, siti web e indirizzi mail per segnalare situazioni di difficoltà o la necessità di assistenza all’evacuazione, con accompagnamento verso le aree di accoglienza o presso parenti e conoscenti.

I Comuni di Empoli e Vinci hanno attivato pagine informative dedicate sui rispettivi siti istituzionali e messo a disposizione contatti diretti per fornire indicazioni operative e aggiornamenti in tempo reale.

Secondo il cronoprogramma, le operazioni dovrebbero concludersi nel corso della mattinata, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo o a esigenze tecniche. Solo al termine delle attività e dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza sarà possibile il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni.