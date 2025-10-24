14.9 C
Paziente aggredisce operatore sanitario e guardia giurata: arrestato

L'episodio al momento della dimissione di un paziente di Castelfranco di Sotto dall'ospedale San Giuseppe di Empoli

Paziente aggredita all'ospedale San Giuseppe di Empoli
(foto Asl Toscana Centro)
EMPOLI – Ancora un’aggressione ai danni di un operatore sanitario. È successo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. 

I carabinieri della compagnia di Empoli hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 32 anni, per l’ipotesi di reato di aggressione nei confronti di un infermiere e di un addetto alla vigilanza in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo – trasportato nella serata precedente al nosocomio a seguito di un episodio occorso nella propria abitazione a Castelfranco di Sotto – avrebbe manifestato comportamenti aggressivi al momento della dimissione, opponendo resistenza e colpendo il personale sanitario e di vigilanza, che hanno riportato lesioni giudicate lievi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

