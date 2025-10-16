21.3 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Empoli, Alessio Dionisi alla guida della prima squadra fino al 2027

Lo staff completo e affiatato punta a valorizzare i giocatori e costruire un percorso coerente con il progetto del club

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Alessio Dionisi
Foto di: FB / Empoli
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – L’Empoli Football Club ha comunicato ufficialmente di aver affidato la panchina della prima squadra ad Alessio Dionisi. Il tecnico, che aveva risolto il contratto con il Palermo, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027.

Dionisi ha guidato oggi il primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio, previsto nel pomeriggio. Lo staff della prima squadra sarà completato da Luca Vigiani, allenatore in seconda, Paolo Cozzi, collaboratore tecnico, e Fabio Spighi, preparatore atletico.

Il ritorno di Dionisi segna un nuovo capitolo per l’Empoli, che punta a rafforzare il proprio progetto tecnico e a consolidare il lavoro sul campo con uno staff esperto e affiatato.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.3 ° C
21.9 °
20.4 °
45 %
6.3kmh
0 %
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1924)ultimora (1319)vid (206)tec (103)Lav (77)sal (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati