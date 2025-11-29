8.7 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Show azzurro al Castellani: Guarino apre, poi è goleada. Bari travolto 5-0

Una manita degli uomini di Dionisi stende gli ospiti. Gara sbloccata nel recupero del primo tempo, poi dominio totale nella ripresa. Pokerissimo toscano

Sport
DAVIDE CARUSO
Empoli Bari
Foto di: IG / Empoli Fc
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Un monologo azzurro. Al Castellani non c’è partita, o meglio, dura solo quarantacinque minuti. L’Empoli annienta il Bari con un rotondo 5-0, trasformando una gara iniziata sul filo dell’equilibrio in una prova di forza devastante. La squadra di Dionisi si gode una manita che vale oro per la classifica e il morale. Per i pugliesi di Vivarini, invece, è un pomeriggio da dimenticare in fretta.

L’avvio è di studio. Ritmi blandi, tanta tattica. Il Bari prova a farsi vedere con Castrovilli, molto attivo nel pressing, e spaventa Fulignati al 7′ con una girata di Moncini sull’esterno della rete. L’Empoli fatica a trovare varchi, ma cresce alla distanza. Shpendi e Saporiti iniziano a carburare, ma la difesa ospite regge. Almeno fino al recupero. Proprio sul gong del primo tempo, la svolta. Punizione di Degli Innocenti, stacco imperioso di Gabriele Guarino e palla in rete. È l’1-0 che manda le squadre negli spogliatoi e cambia l’inerzia del match.

Se il Bari sperava di reagire, l’Empoli spegne subito ogni velleità. Al 52′ arriva il raddoppio. Moruzzi inventa, Stiven Shpendi brucia Vicari e batte Cerofolini per il 2-0. È il colpo del ko psicologico. Vivarini prova a scuotere i suoi inserendo Antonucci e Rao, ma è l’Empoli a dominare. Al 66′ il neo entrato Pellegri lavora un ottimo pallone per l’accorrente Gerard Yepes: destro secco e 3-0. Partita in ghiaccio.

Con il risultato in tasca, Dionisi fa ruotare gli uomini e trova risposte eccezionali dalla panchina. Il Bari sparisce dal campo e il finale è una passerella trionfale. All’89’ Pietro Pellegri si mette in proprio: scatto in area e palla sotto l’incrocio per il poker. Non c’è pietà sportiva, l’Empoli ha fame. In pieno recupero, al 91′, c’è gloria anche per Joseph Ceesay, che firma il definitivo 5-0. Al triplice fischio è ovazione per i toscani. Il Bari torna a casa con le ossa rotte e tanti interrogativi.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-3)

: Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Moruzzi, Degli Innocenti, Yepes (83′ Ghion), Elia (71′ Carboni); Shpendi (62′ Ceesay), Nasti (63′ Pellegri), Saporiti (63′ Ilie). All. Dionisi.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino (76′ Gytkjaer), Vicari, Nikolaou; Dickmann, Verreth (76′ Colangiulli), Braunoder, Dorval; Pagano (61′ Rao), Castrovilli (61′ Antonucci); Moncini (90′ Partipilo). All. Vivarini.
RETI: 45’+2′ Guarino (E), 52′ Shpendi (E), 66′ Yepes (E), 89′ Pellegri (E), 91′ Ceesay (E).
NOTE: Dickmann (B), Vicari (B), Ceesay (E).

© Riproduzione riservata

