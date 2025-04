Empoli-Cagliari, per il TAR Toscana via libera ai biglietti per i tifosi sardi

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ha accolto il ricorso presentato dal Cagliari Calcio, annullando di fatto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la sfida di domenica contro l’Empoli. Una decisione che ribalta le restrizioni imposte dalle autorità e consente ai tifosi rossoblù di seguire la propria squadra anche in trasferta.

La sentenza emessa dal TAR si basa sulla carenza di elementi concreti a giustificazione del provvedimento restrittivo. Secondo il tribunale, il divieto imposto dalle autorità non era sufficientemente motivato e mancava di prove specifiche sulla presunta pericolosità della trasferta.

Nel dispositivo si legge che nel provvedimento impugnato non vengono indicati “elementi puntuali e probanti” riguardo a un concreto rischio di scontri tra le tifoserie. Il riferimento a generici “episodi pregiudizievoli” e a “criticità registrate nel corso di competizioni calcistiche” non è stato ritenuto sufficiente a giustificare una limitazione così stringente.

Il TAR ha inoltre evidenziato che la nota del Questore di Firenze del 2 aprile 2025 menzionava episodi di “condotte oppositive” da parte dei tifosi del Cagliari in precedenti incontri disputati a Empoli, rispettivamente il 13 febbraio 2022 e il 3 marzo 2024. Tuttavia, tali episodi non sono stati descritti in modo dettagliato né ne è stata chiarita la gravità.

Inoltre, il tribunale ha sottolineato che i documenti presentati dalle autorità menzionano una rivalità più accesa tra la tifoseria del Cagliari e quella della Fiorentina, mentre non emergono elementi chiari che possano estendere tale criticità anche agli incontri tra Empoli e Cagliari. Secondo il TAR, non è sufficiente evocare una presunta “estensione per contagio del pericolo” basata sulla semplice vicinanza geografica tra Firenze ed Empoli.

Il pronunciamento del TAR potrebbe ‘fare giusrisprudenza’ e rappresentare un precedente importante per la gestione delle trasferte dei tifosi, soprattutto in un contesto in cui le restrizioni alla vendita dei biglietti vengono spesso adottate senza un’istruttoria approfondita.

“Teniamo a ribadire, come già detto, che la nostra società ha agito tenendo conto prima della raccomandazione contenuta nella determinazione dell’Osservatorio nazionale del 25 marzo e in seguito della richiesta del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive di rimandare la decisione, sentito anche il questore, al prefetto di Firenze” ha scritto l’Empoli in un comunicato ufficiale. “Una decisione anticipataci in precedenza per le vie brevi e di cui eravamo già a conoscenza, e, ci teniamo a precisare, non di stretta competenza dell’Empoli, con un provvedimento preso per fatti che non riguardano direttamente la nostra società, la nostra città e la nostra tifoseria. Siamo sempre stati e continueremo a essere collaborativi con le autorità competenti, rispettando ogni decisione. Ma soprattutto, vogliamo ribadire, come l’accoglienza del tifoso ospite nel nostro stadio non sia mai venuta meno – ha concluso la soceità toscana – e mai la nostra società metterà in atto una discriminazione territoriale nei confronti di alcuna tifoseria e di tutte quelle persone che seguono con passione e amore la propria squadra del cuore”.