Empoli, continua il momento no: al Castellani passa il Lecce

Empoli – Lecce 1-3EMPOLI (3-4-2-1)

: Seghetti; Goglichidze, Ismajli (21’ De Sciglio), Viti; Gyasi, Grassi (80’ Henderson), Maleh (75’ Fazzini), Pezzella (80’ Sambia); Colombo, Cacace; Esposito. A disposizione: Perisan, Vasquez; Zurkowski, Tosto, Bacci, Falcusan, Konate. Allenatore: D’Aversa.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret (82’ Ramadani), Helgason (46’ Kaba); Pierotti (68’ Bonifazi), Krstovic, Morente (82’ Karlsson). A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Burnete, Pehlivanov, McJannet, Daka, Marchwiński. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (Imperiale- Prati)

RETI: 6’ Tete Morente, 11’ e 91’ Krstovic, 46’ Cacace

NOTE: Ammoniti Morente, Pierret, Krstovic

EMPOLI – Vince il Lecce al Castellani nella prima sfida del girone di ritorno.

Pronti via e dopo undici minuti i salentini sono avanti di due reti. Al 7’ Pierotti se ne va sulla destra, appoggia a Krstovic che non colpisce bene ma alle sue spalle arriva Morente che mette in rete. Empoli che sfiora immediatamente il pari, quando Maleh ruba palla al limite dell’area ma al momento di calciare preferisce un passaggio che viene recuperato dalla difesa salentina. All’undicesimo il raddoppio leccese: fallo laterale battuto lateralmente, con Krstovic che calcia di prima intenzione e batte Seghetti.

Il Lecce continua a premere, Seghetti all’esordio in serie A salva prima su Helgason e poi su Krstovic, con Grassi che dall’altra parte va ad un passo dal gol mandando di un soffio a lato. Il primo tempo finisce con gli ospiti avanti di due reti, la ripresa si apre col gol azzurro. Cross dalla sinistra di Pezzella, torre di Gyasi per Cacace che sovrasta di testa Baschirotto e mette in gol. L’Empoli ci crede e si riversa nella meta campo avversaria e sfiora il pari prima con Colombo, colpo di testa a lato, e poi ancora con Cacace che dopo una grande azione di Pezzella trova la risposta attenta di Falcone. Al 91’ il gol che chiude la gara col sinistro di Krstovic che si infila sotto l’incrocio dei pali per il definitivo 3-1,

“Non possiamo scendere in campo come fatto nel primo tempo – ha dichiarato mister D’Aversa – Mi assumo la responsabilità di ciò e dell’atteggiamento della squadra. Dobbiamo far tesoro della sconfitta, capire che se giochiamo come nella ripresa riusciamo ad andare oltre i limiti e a lottare per l’obiettivo, altrimenti è difficile. Purtroppo oggi in undici minuti abbiamo compromesso una gara che il Lecce ha vinto con merito per quanto fatto vedere nel primo tempo. Dobbiamo essere più cattivi, più determinati e più decisi; le partite si possono perdere, ma non voglio più vedere l’atteggiamento del primo tempo anche se ribadisco che la responsabilità è solo mia”

“La verità è che non abbiamo iniziato bene la partita – ha dichiarato D’Aversa –, poi nel secondo tempo c’è stata una grande reazione di squadra. Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere dei punti però dobbiamo essere quelli della seconda parte di gara per ripartire dalla prossima partita. I nostri tifosi ci hanno mostrato calore e vicinanza sin dal primo minuto e alla fine ci hanno applaudito nonostante la sconfitta. Questa è una energia che dobbiamo portarci dentro per ripartire già da martedì. Come dicevo, non possiamo permetterci di iniziare come è accaduto oggi nel primo tempo perché per salvarsi serve l’atteggiamento mostrato nel secondo”.