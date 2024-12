Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Genoa, D’Aversa: “Affrontiamo squadra difficile. Non dobbiamo sentirci appagati”

Empoli-Genoa sabato 28 dicembre alle ore 15 allo stadio Castellani di Empoli.

Partita che apre la 18esima giornata di serie A diretta da Antonio Rapuano di Rimini. Giorgio Peretti di Verona e Vittorio Di Gioia di Nola gli assistenti; Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno il quarto ufficiale; Daniele Paterna di Teramo il Var e Marco Guida di Torre Annunziata l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa a quota 19 punti reduce dai complimenti del ko 2-3 a Bergamo con l’Atalanta.

Genoa di Patrick Vieira a quota 16 reduce dal ko 1-2 con il Napoli.

Patrick Vieira: “Dobbiamo giocare bene e provare a vincere la partita. Empoli è una squadra di qualità. Hanno individualità, gioco di squadra, sono molto fisici. Mi aspetto una gara complicata. Però noi abbiamo giocatori bravi, stanno giocando bene. La squadra è in crescita. Possiamo dare fastidio a Empoli. Balotelli non sarà a Empoli. Mario è influenzato”.

Roberto D’Aversa: “Affrontiamo una squadra molto difficile, che sta recuperando ed ha un certo equilibrio e una certa intensità. Dovremo essere intensi come a Bergamo, anche se in maniera diversa. Quello che si è fatto ci deve dare delle certezze per la partita col Genoa. Negli ultimi due anni l’Atalanta è stata messa poco in difficoltà ma purtroppo i complimenti non muovono la classifica. Non dobbiamo sentirci appagati”.

“Indipendentemente dal loro sistema di gioco, qualsiasi zona del campo può fare la differenza. Si lavora sempre in base alle caratteristiche degli avversari, ci comporteremo di conseguenza quando siamo noi in possesso di palla. I duelli sulle fasce possono essere importanti perché il Genoa è molto stretto centralmente”.

“A livello numerico siamo questi. Devo considerare la rosa nella sua interezza perché ci possono essere difficoltà. Tutti hanno dimostrato di fare bene quando sono stati chiamati in causa. Non mi piace pensare alle assenze, i ragazzi stanno sopperendo a tutte le difficoltà. L’importante è che i giovani non si sentano già arrivati, ma so di avere un gruppo eccezionale”.

I convocati del Genoa.

PORTIERI – Gollini, Leali, Sommariva

DIFENSORI – De Winter, Bani, Marcandalli, Vasquez, Vogliacco, Sabelli, Martin, Norton-Cuffy, Zanoli

CENTROCAMPISTI – Bohinen, Badelj, Miretti, Frendrup, Thorsby, Kassa, G. Pereiro, Masini, Melegoni,

ATTACCANTI – Ankeye, Vitinha, Pinamonti, Ekhator, Ekuban.