25.4 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Empoli, tre rinforzi ufficiali: Lovato, Nasti e Obaretin vestono azzurro

Un colpo dietro l’altro per dare equilibrio alla squadra: innesti mirati che uniscono prospettiva futura e affidabilità immediata

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Nasti
Foto di: Facebook / Empoli
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – L’Empoli ha chiuso tre operazioni di mercato importanti, tutte già ufficiali.

Il club toscano ha trovato l’intesa con la Salernitana per Matteo Lovato: il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Dalla Cremonese sbarca Marco Nasti, attaccante di grande prospettiva, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Infine accordo con il Napoli per Nosa Edward Obaretin, giovane centrocampista che si trasferisce a titolo temporaneo e avrà la possibilità di crescere con continuità in Serie A.

Tre innesti che vanno a rinforzare l’organico di Nicola in ruoli chiave, garantendo al tecnico alternative di valore in difesa, a centrocampo e in attacco.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.4 ° C
27.5 °
23.7 °
65 %
1.5kmh
0 %
Mar
33 °
Mer
31 °
Gio
27 °
Ven
24 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (18)incidente (14)incendio (13)Pisa Sporting Club (13)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati