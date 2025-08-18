Empoli, tre rinforzi ufficiali: Lovato, Nasti e Obaretin vestono azzurro

|
EMPOLI – L’Empoli ha chiuso tre operazioni di mercato importanti, tutte già ufficiali.
Il club toscano ha trovato l’intesa con la Salernitana per Matteo Lovato: il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Dalla Cremonese sbarca Marco Nasti, attaccante di grande prospettiva, con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Infine accordo con il Napoli per Nosa Edward Obaretin, giovane centrocampista che si trasferisce a titolo temporaneo e avrà la possibilità di crescere con continuità in Serie A.
Tre innesti che vanno a rinforzare l’organico di Nicola in ruoli chiave, garantendo al tecnico alternative di valore in difesa, a centrocampo e in attacco.