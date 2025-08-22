Empoli–Padova: il Castellani riapre le porte alla serie B

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Domani (23 agosto) Empoli riapre il Carlo Castellani alla serie B ospitando il Padova. La sfida segna il ritorno dei toscani nella cadetteria e mette subito alla prova le ambizioni di entrambe le squadre.

Gli azzurri del nuovo tecnico Guido Pagliuca arrivano dal successo ai rigori in Coppa Italia contro la Reggiana, mentre il Padova ha iniziato la stagione con una sconfitta al primo turno, 2-0 contro il Vicenza, e cerca una pronta reazione.

Il confronto tra Empoli e Padova affonda le radici nella storia della Serie B. Il primo match risale al 1946-47, vinto 1-0 dal Padova. Negli anni successivi, i risultati sono stati alterni: pareggi, vittorie azzurre e qualche affermazione veneta.

Tra i momenti più significativi, il 2-1 del 1996-97 firmato da Cappellini e Bertarelli, il 4-0 del 2009-10 con Eder protagonista, e il recente 3-1 del 2013-14 con Maccarone, Tonelli e Tavano.

In totale, in 11 sfide in B al Castellani, l’Empoli conta 4 vittorie, 5 pareggi e 2 successi del Padova, con 15 gol segnati e 11 subiti. Sabato la sfida riapre un capitolo storico e mette alla prova le ambizioni degli azzurri.