Empoli senza reti con il Monza all’esordio nel campionato di serie A

Empoli – Monza 0-0EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh (84’ Haas), Pezzella (92’ Cacace); Fazzini (84’ Ekong), Esposito (69’ Solbakken); Colombo (84’ Caputo). A disposizione: Seghetti, Chiorra; Goglichidze, Shpendi, Guarino, Stojanovic, Tosto, Marianucci, Popov. Allenatore: Sullo (ff)

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina (46’ Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato (69’ Caprari); Petagna. A disposizione: Sorrentino, Mazza; Sensi, Pedro Miguel, Bettella, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Carboni, Mota, D’Alessandro. Allenatore: Rubinacci

ARBITRO: Fabbri di Ravenna (Di Gioia-Politi)

NOTE: Ammoniti Maldini

EMPOLI – L’esordio al Castellani per mister Francesco D’Aversa, in tribuna per la prima di quattro giornate di squalifica, è senza reti.

Una partita, quella contro il Monza per la prima giornata di serie A, senza grandissime emozioni. Nel primo tempo è di Esposito la migliore occasioni dei locali, ma è Pablo Marì a contrarlo. Il portiere ospite, in due tempi, dice no a Gyasi nella seconda metà della prima frazione.

Nel secondo tempo si fa preferire il Monza, con Birindelli che impegna Vasquez, quindi con Caldirola. Finale di nuovo di marca empolese: Colombo non trova la porta, quindi l’occasione nel finale del neo entrato Solbakken, l’ultimo arrivato in casa empolese.

Divisione della posta in quella che mister D’Aversa aveva giò definito una gara salvezza. Nessuno si è fatto male.