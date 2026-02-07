Guarino e Ebuehi non bastano: Pohjanpalo è una sentenza, l’Empoli torna a mani vuote

PALERMO – Un ottovolante di emozioni che lascia in eredità solo rimpianti. Al “Renzo Barbera”, l’Empoli paga a carissimo prezzo le disattenzioni difensive e la sfortuna, uscendo sconfitto per 3-2 contro il Palermo al termine di una gara giocata a viso aperto ma gestita con troppa “leggerezza” nei momenti chiave. Agli azzurri non bastano il cuore e la capacità di reagire; la freddezza di Pohjanpalo e un episodio nel finale condannano la formazione toscana a un ritorno a vuoto.

L’illusione del colpaccio è durata lo spazio di venti minuti. L’approccio della squadra di Dionisi è stato, infatti, impeccabile: aggressività e cinismo sui piazzati hanno portato al vantaggio immediato di Guarino (5′), abile a capitalizzare un corner. Tuttavia, la dea bendata ha voltato le spalle ai toscani al 24′, quando un palo colpito da Gyasi si è trasformato in un assist involontario per la schiena di Fulignati, confezionando l’autorete dell’1-1. Un episodio che, sommato alla traversa colpita da Peda prima dell’intervallo, ha fatto scricchiolare le certezze ospiti.

Nella ripresa, la gara si è trasformata in una sfida di nervi e cambi. Dopo il sorpasso rosanero firmato da Pohjanpalo al 57′, l’Empoli ha avuto il merito di non disunirsi. La lettura dalla panchina si è rivelata vincente: l’ingresso di Ebuehi ha garantito nuova linfa, con l’esterno capace di trovare il 2-2 al 72′ con una conclusione potente, rimettendo tutto in discussione.

Proprio quando l’inerzia sembrava potersi spostare verso il pareggio, l’ingenuità individuale ha deciso le sorti dell’incontro. All’83’, l’intervento falloso di Ceesay su Bani ha offerto al Palermo il match point dagli undici metri: Pohjanpalo non ha tremato, firmando la doppietta personale e il 3-2. L’ultimo assalto azzurro, nel recupero, si è infranto sui guantoni di Joronen, miracoloso nel negare il 3-3 a Ignacchiti e nel sigillare una sconfitta che brucia per la quantità di occasioni create e non capitalizzate.

Il tabellino

PALERMO (3-4-2-1)

: Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni (46′ Magnani); Pierozzi, Segre (82′ Gomes), Ranocchia (91′ Blin), Augello; Gyasi (56′ Johnesen), Le Douaron (82′ Vasic); Pohjampalo. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Guarino, Lovato, Obaretin; Candela (71′ Ceesay), Degli Innocenti (88′ Ignacchiti), Magnino, Ghion, Elia (70′ Ebuehi); Shpendi (88′ Popov), Nasti (56′ Fila). All. Dionisi.

RETI: 5′ Guarino (E), 24′ Autogol Fulignati(P) 57′ Pohjampalo (P). 72′ Ebuehi (E), 84′ Pohjampalo (P).

NOTE: Ammoniti: Bani (P), Lovato (E), Ceccaroni (P), Obaretin (E), Fulignati (E), Magnino (E).