L’Empoli crolla in nove nella ripresa: la Reggiana ribalta tutto

REGGIO EMILIA – L’Empoli crolla in nove: la Reggiana ribalta tutto e conquista i tre punti nella seconda di campionato, rivincita di Coppa Italia.

Avvio scoppiettante al Mapei Stadium. L’Empoli parte meglio e al 12’ trova il vantaggio: Popov si inserisce con i tempi giusti e beffa Motta, firmando lo 0-1. Gli azzurri sembrano in controllo, la Reggiana fatica a reagire.

Poi, al 38’, la svolta. Guarino trattiene ingenuamente Gondo in area: rigore ed espulsione diretta. Dagli undici metri lo stesso Gondo non sbaglia e fa 1-1.

Nemmeno il tempo di respirare che l’Empoli resta in nove: al 45’+1 Obaretin stende un avversario lanciato a rete e Sacchi estrae il secondo rosso. Due centrali fuori in tre minuti. La partita cambia volto.

Nella ripresa la Reggiana spinge e trova il sorpasso al 57’: Reinhart calcia da fuori, deviazione decisiva e 2-1. L’Empoli, ridotto all’osso, prova a resistere con Fulignati super ma al 78’ arriva il colpo del KO: Marras serve in mezzo, Gondo lascia sfilare e Portanova insacca il 3-1.

Finale amaro per la squadra toscana: da un primo tempo di dominio a una sconfitta segnata da errori e nervosismo. La Reggiana, brava a sfruttare la superiorità numerica, ribalta tutto e porta a casa tre punti pesantissimi.

Il tabellino

Reggiana – Empoli 3-1

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart (42’st Basili), Bertagnoli (46’st Mendicino), Marras (39’st Bozzolan); Tavsan (34’st Novakovich), Portanova (39’st Vallarelli); Gondo. A disp.: Seculin, Meroni, Rozzio, Bonetti, Štulac, Conté, Cavaliere. Allenatore: Dionigi.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (1’st Ebuehi), Ignacchiti, Yepes (39’st Belardinelli), Carboni (39’st Moruzzi); Ceesay, Ilie (1’st Curto); Popov (26’st Konate). A disposizione: Gasparini, Busiello, Asmussen, Baralla, Indragoli, Orlandi, Shpendi. Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Marco Scatragli e Marco Colaianni. Quarto uomo Manzo)

RETI: 2’pt Popov, 44’pt rig. Gondo, 12’st Reinhart, 33’st Portanova

NOTE: Ammoniti Ignacchiti. Espulsi Guarino al 42’pt e Obaretin al 46’pt