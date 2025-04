Use Scotti Rosa, buona la prima dei playoff con Martina Treviso

Getting your Trinity Audio player ready...

Use Scotti Rosa – Martina Treviso 61-54 (12-10, 27-32, 46-41)USE ROSA SCOTTI

: Tarkovicova 19, Colognesi 9, Castellani 5, Antonini 4, Vente 14, Fiaschi ne, Ruffini 8, Samoylych ne, Ianezic 2, Ndiaye, Chelini ne, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

MARTINA TREVISO: Vespignani 4, Peresson 19, Stawicka 11, Da Pozzo 2, Aijanen 9, Lazzari ne, Aghilarre 2, Chukwu 3, Egwoh 2, Carraro 2. All. Matassini

ARBITRI: Caneva e Trinci di Collegno

EMPOLI – La prima, la più complicata, la più temuta da chi gioca in casa è andata: uno a zero Use Rosa Scotti. Con la Martina Treviso finisce 61-54 dopo la partita che era logico attendersi: nervosa, equilibrata e combattuta. Il termine in questa stagione è forse abusato ma ancora una volta è quello che rende meglio il senso di questo primo round: una vittoria di squadra. Dopo aver guidato, inseguito e sofferto, le ragazze di Alessio Cioni si compattano nei momenti decisivi e, con due triple di Tarkovicova e Ruffini, scavano il solco che poi sono brave a mantenere con lucidità, raziocinio e soprattutto intensità difensiva. Se nei momenti delicati sono le singole a tenere viva la Scotti, su tutte Tarkovicova, quando conta davvero è la squadra che viene fuori e così l’1-0 che ora sposta la pressione sulle venete è più che meritato.

Fiori ed applausi alla grande ex Peresson (sempre un gran piacere vederla) e poi avvio sprint con un 5-0 a firma Tarkovicova-Vente che lascia pensare all’assenza di scimmie sulle spalle. Così non è perché, dopo 9 minuti, siamo ancora 8-7 che al 10′ diventa un 12-10 più da minibasket che da A2. La Scotti prova ad allungare con un 7-0 che lascia ben sperare (ancora i nomi di Tarkovicova e Vente a referto) ma Treviso non è d’accordo e ribalta tutto con uno 0-10 che manda per la prima volta in crisi la Scotti. A darle fiducia è Antonini che, per segnare i suoi 4 punti totali, sceglie proprio questo momento delicato. Il finale è tutto di Peresson che prima mette una tripla e poi tre liberi sulla sirena: 27-32.

Un passaggio decisivo è l’uscita dallo spogliatoio. Vente, Tarkovicova e Colognesi con 6 punti sciolgono le briglie della squadra che non solo mette un parziale di 9-0 ma, soprattutto, concede il primo canestro alle rivali dopo 5 minuti. Le distanze, però, restano ridotte tanto che nemmeno le due bombe finali di Castellani e Ruffini lasciano pensare ad un’ultima frazione tranquilla: 46-41.

C’è da fare i conti con la zona trevigiana contro cui la solita Tarkovicova trova contromisure col suo talento (53-46) ma qui ecco ancora che Treviso si scuote e torna sul 53-53 a metà parziale. Coach Cioni chiama minuto e qui la gara si decide. La solita Tarkovicova mette una bomba completamente fuori dai giochi, Treviso perde palla e, sul possesso seguente, lo schema è perfetto per liberare Ruffini. La capitana è glaciale dall’arco: 59-53 a poco più di un minuto dalla sirena. L’ultimo brivido è una palla recuperata da Peresson che subisce fallo ma ne mette solo uno, poi basta un doppio uno su due di Vente dalla lunetta e un paio di difese da Use Rosa per mettere gara uno dentro all’uovo: 61-54. Mercoledì se ne riparla a Treviso.