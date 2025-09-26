Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aggredisce padre e figlio al distributore di benzina, arrestato insieme alla complice.

Nel pomeriggio di ieri (25 settembre) le volanti di via Zara sono intervenute per la segnalazione di una rapina in viale Guidoni ad un distributore di carburante.

Secondo le ricostruzioni finora effettuate, un uomo di 33 anni – in seguito identificato – avrebbe aggredito un 71enne colpendolo al volto e tentando di sottrargli una carta di pagamento inserita nella colonnina del distributore. Inoltre, avrebbe afferrato e danneggiato il telefono del figlio della vittima, un uomo di 45 anni, e, dopo averlo colpito e afferrato per il collo, gli avrebbe strappato una catenina con tre pendenti.

In quei frangenti sarebbe giunta sul posto anche una 26enne che avrebbe rivolto minacce alle persone offese; i due si sarebbero poi allontanati a bordo di un’auto.

Grazie al coordinamento con la sala operativa, gli operatori hanno rintracciato il veicolo nei pressi di un compro oro in viale Morgagni. Sul posto, la coppia è stata controllata: secondo gli accertamenti, poco prima avrebbe ceduto al negozio uno dei pendenti, in cambio di una somma di 175 euro.

All’esito delle attività, i due sono stati arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotti a Sollicciano. I due aggrediti hanno riportato lesioni di 15 e 5 giorni di prognosi per le quali sono state fornite cure mediche; la refurtiva rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario. Sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro alcuni arnesi atti allo scasso.