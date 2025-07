Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Aizza il cane contro una giovane per rapinarla: arrestato dopo la caccia all’uomo.

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla competente autorità giudiziaria nei confronti di un italiano di 41 anni accusato di rapina.

Il 14 maggio 2025, l’uomo, con al seguito un cane di grossa taglia, si sarebbe avvicinato alla vittima, una ragazza italiana di 24 anni che, in quel momento, aveva parcheggiato in via Alli Maccarani la sua autovettura, una Fiat Panda.

Aizzandole contro anche il cane, l’avrebbe minacciata e strattonata all’esterno dell’abitacolo per poi darsi alla fuga a bordo del veicolo.

La proficua attività investigativa condotta dalla squadra mobile di Firenze, coordinata dalla procura di Firenze, ha consentito di identificare l’autore nei cui confronti è stata emessa nei giorni scorsi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere immediatamente eseguita dai poliziotti fiorentini.