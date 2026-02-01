Al bar si spaccia e consuma droga: chiuso per 10 giorni un locale di Cerreto Guidi

CERRETO GUIDI – Sabato scorso (30 gennaio) l’Arma dei carabinieri della stazione di Cerreto Guidi ha notificato, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico esercizio situato nel comune di Cerreto Guidi.

Il provvedimento, emesso dal questore di Firenze, dispone la chiusura del locale per la durata di dieci giorni ed è il risultato di un’attività di controllo sistematica, approfondita e protratta nel tempo, condotta dai militari dell’Arma nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e monitoraggio del territorio. Tali servizi sono finalizzati a intercettare e contrastare situazioni potenzialmente idonee a incidere negativamente sulla sicurezza della collettività.

La misura trae origine da un recente controllo effettuato nei giorni scorsi, in orario serale, dai militari dell’Arma dei Carabinieri in un bar di Cerreto Guidi. Nel corso dell’intervento, i militari della compagnia di Empoli hanno appurato attività di spaccio e consumo di stupefacenti da parte di alcuni avventori già noti alle forze dell’ordine e una violenta aggressione durante la quale un uomo riportava gravi lesioni. Secondo quanto ricostruito dall’Arma l’episodio non risulterebbe infatti isolato.

Gli ulteriori elementi raccolti nel corso dell’attività istruttoria avrebbero inoltre confermato l’inefficacia delle misure gestionali e di vigilanza adottate dell’esercizio, nonostante i ripetuti interventi e le attività di prevenzione e controllo messe in atto dai carabinieri alla luce delle evidenze emerse, frutto di un costante presidio del territorio e di una puntuale attività informativa svolta dall’Arma dei carabinieri, si è pertanto resa necessaria l’adozione di una misura immediata, volta a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe e a salvaguardare la sicurezza della comunità locale.

L’applicazione della sospensione prevista dall’articolo 100 del Tulps risponde all’esigenza di interrompere contesti di pericolosità sociale già manifestatisi e, al contempo, di dissuadere la presenza di soggetti problematici, sottraendo loro un abituale punto di aggregazione.

L’area interessata continuerà a essere sottoposta a regolari controlli da parte delle pattuglie dell’Arma, anche al fine di verificare il pieno rispetto del provvedimento adottato, confermando l’attenzione costante riservata alla sicurezza del territorio, alla tutela dei cittadini e al mantenimento del decoro urbano.