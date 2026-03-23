Blitz della Finanza nello studio medico abusivo a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Falso ambulatorio medico scoperto a Campi Bisenzio.

Prosegue, senza soluzione di continuità, l’azione della Guardia di Finanza a tutela della collettività, secondo le linee programmatiche dettate dal comando provinciale di Firenze in attuazione delle direttive del Comando regionale toscana.

Nel comune di Campi Bisenzio, infatti, i militari del secondo Nucleo operativo metropolitano hanno scoperto, interrompendone prontamente l’attività, un falso ambulatorio medico gestito da un soggetto straniero che, pur privo di qualsivoglia titolo di studio in ambito sanitario, era intento a effettuare visite mediche e a somministrare farmaci ad ignari pazienti.

L’attenzione delle Fiamme Gialle fiorentine verso l’immobile sede del falso ambulatorio era stata attirata dal frequente andirivieni di persone, tendenzialmente di nazionalità straniera, le quali si recavano all’interno dello stabile per poi uscirne dopo poche decine di minuti.

I finanzieri, pertanto, hanno predisposto mirati servizi di osservazione, volti a scoprire le ragioni di quell’anomalo flusso di soggetti, avendo il sospetto che ad esso fosse sottesa un’attività di natura illecita, anche in relazione al fatto che l’immobile è ad uso esclusivamente residenziale.

Con pazienza e tenacia, i militari hanno individuato l’appartamento in cui si recavano tutte queste persone e, una volta al suo interno, hanno potuto constatare come lo stesso fosse stato convertito in un vero e proprio studio ambulatoriale, con tanto di sala d’attesa e lettino medico.

Il titolare si presentava come medico, ma non è stato in grado di esibire agli operanti alcun titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale attestante la professione, né è risultato presente tra gli iscritti all’albo. Nel corso della perquisizione, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro numerosi farmaci, sia italiani sia stranieri, ed attrezzature sanitarie quali fiale, siringhe e flebo, oltre all’immobile stesso e al denaro contante ivi rinvenuto, considerato provento delle visite mediche illecitamente svolte nel giorno dell’accesso.

Il sedicente medico è stato segnalato per la violazione dell’articolo 348 del codice penale, che sanziona l’esercizio abusivo di una professione.

Le Fiamme Gialle ricordano infine quanto può essere pericoloso per l’incolumità fisica rivolgersi a studi medici improvvisati e che ogni cittadino può contribuire alla tutela delle persone, segnalando attività sospette al numero 117: un gesto che significa difendere la legalità, sostenere chi opera nel rispetto delle regole e proteggere la collettività.