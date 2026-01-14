12.4 C
Cade da un pilone del ponte alla Carraia a Firenze, salvato dai vigili del fuoco

Attimi di terrore ieri (13 gennaio) a Firenze. L'uomo sarebbe precipitato dopo essere salito sulla struttura per cause che restano ancora da chiarire

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cade da un pilone del ponte alla Carraia a Firenze, salvato dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

FIRENZE – Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di ieri (13 gennaio) nel cuore di Firenze, dove un uomo è precipitato dal ponte alla Carraia finendo nelle acque dell’Arno. L’allarme è scattato intorno alle 15,50, mobilitando immediatamente un massiccio dispiegamento di soccorsi per quello che inizialmente si temeva potesse trasformarsi in tragedia.

Il comando dei vigili del fuoco di Firenze ha inviato sul posto una squadra operativa, supportata dal nucleo sommozzatori e da un mezzo nautico per le ricerche in acqua. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe caduto dopo essere salito su un pilone del ponte, per cause che restano ancora da chiarire.

Nonostante l’impatto con l’acqua, l’uomo è riuscito a mantenere la calma e a nuotare con le proprie forze verso la sponda sinistra idraulica del fiume. È stato lì che il personale dei vigili del fuoco lo ha individuato e raggiunto. Dopo una prima e rapida verifica delle condizioni di salute per escludere traumi immediati o l’insorgere di ipotermia, i soccorritori lo hanno guidato lungo il letto del fiume fino alla zona della pescaia di Santa Rosa.

Lì, grazie al supporto dei pompieri, l’uomo ha potuto risalire la spalletta del lungarno, dove ad attenderlo c’era già un’ambulanza del 118. I sanitari lo hanno preso in carico per i controlli di rito e per accertare le ragioni del gesto o dell’incidente. Nonostante il grande spavento per i numerosi passanti che hanno assistito alla scena dai ponti limitrofi, l’intervento si è concluso senza gravi conseguenze fisiche per il protagonista della vicenda.

© Riproduzione riservata

