Cade mentre lavora ad un muro e muore: infortunio fatale a Firenze

FIRENZE – Un altro infortunio sul lavoro mortale in Toscana.

Un lavoratore di 46 anni, di origine albanese, è caduto da una scala in via Mariotti di Nardo a Firenze mentre lavorava al muro di uno stabile per dei ritocchi all’imbiancatura. È precipitato all’indietro da un’altezza di tre metri e la caduta gli è stata fatale, rendendo inutile l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è arrivato anche il personale della prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl, che analizzerà se siano state adottate tutte le misure di sicurezza per svolgere il lavoro, e la salma è stata trasferita a medicina legale a disposizione della procura. Non è chiaro che si trattasse di un lavoratore autonomo o del dipendente di una ditta.