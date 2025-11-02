16.9 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Cane finisce in un canale di scolo e raccolta delle acque piovane: salvato dai vigili del fuoco

È accaduto a Firenze: l'animale non riusciva a risalire ed è stato necessario l'intervento di una squadra del distaccamento di Firenze Ovest

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cane finisce in un canale di scolo e raccolta delle acque piovane: salvato dai vigili del fuoco
Cane finisce in un canale di scolo e raccolta delle acque piovane: salvato dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Salvato un cane in via delle Due Case a Firenze: era finito in un canale di scolo e di raccolta delle acque piovane. 

I vgili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti sull’appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale e la strada, laddove l’animale non riusciva a risalire l’argine.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, sono scesi all’interno del canale e hanno recuperato il cane apparentemente sfinito con l’acqua che immergeva completamente le zampe.

Il cane è stato affidato alle cure del personale veterinario. 

© Riproduzione riservata

