Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti dalle 21,15 in via dell’Olmatello a Firenze, per un incendio di un autocaravan parcheggiato sulla pubblica via.

All’arrivo sul posto il veicolo era interamente avvolto dalle fiamme. Sul posto con una squadra e un’autobotte. Nell’episodio non ci sono persone coinvolte.