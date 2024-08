Caso di dengue a Borgo San Lorenzo, al via la disinfestazione

Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Caso di dengue, anche in questo caso di importazione, a Ronta, frazione di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze in una struttura in via Faentina: al via la disinfestazione.

L’intervento si svolgerà attraverso una ditta specializzata contro le zanzare nell’area interessata, sia su suolo pubblico che privato, da eseguirsi con presidi larvicidi e adulticidi.

Questo perchè la dengue si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere Aedes) ma non trasmissibile da persona a persona e la zanzara tigre (Aedes Albopictus), è oramai largamente diffusa nel nostro territorio.

L’intervento si svolgerà martedì 27 agosto dalle 8 alle 12.30 mediante trattamento adulticida e larvicida nell’area individuata nella mappa in foto, ed in particolare in aree pubbliche caditoie stradali e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni.

È stato ordinato a tutti i residenti o occupanti abitazioni private, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive ed in generale a tutti coloro che abbiano effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nell’area, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione di trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree esterne e attenersi a quanto indicato dagli addetti alle attività di rimozione dei focolai larvali, al fine di evitare la loro riformazione.

Nel corso del trattamento occorre adottare le seguenti precauzioni: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse, sospendendo il funzionamento di impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc) a mezzo di teli in plastica; raccogliere i prodotti ortofrutticoli prima del trattamento, laddove possibile, ovvero proteggerli a mezzo teli in plastica.

A seguito del trattamento occorre rispettare un intervallo di giorni 15 prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo; procedere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini presenti nelle aree esterne con uso di guanti lavabili o usa e getta. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

La polizia municipale controllerà il regolare svolgimento delle operazioni.