Colta da malore lungo la Via degli Dei, escursionista soccorsa dai vigili del fuoco

BORGO SAN LORENZO – Colta da malore sulla Via degli Dei, arrivano i vigili del fuoco.

Il personale del distaccamento di Marradi è intervenuto alle 10,55 a Capanna Sicuteri nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo sul sentiero 743 per soccorrere la donna che si è sentita male durante una escursione.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la località Prato all’Albero, punto di rendez-vous con il personale sanitario e hanno dato supporto nelle operazioni di trasporto. Sul posto inviato anche l’elicottero regionale Pegaso 1.