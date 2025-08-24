28.5 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Colta da malore lungo la Via degli Dei, escursionista soccorsa dai vigili del fuoco

Per l'intervento è stato anche fatto sollevare l'elisoccorso Pegaso 1. Gli addetti hanno supportato le operazioni di trasporto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Colta da malore lungo la Via degli Dei, escursionista soccorsa dai vigili del fuoco
Colta da malore lungo la Via degli Dei, escursionista soccorsa dai vigili del fuoco (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

BORGO SAN LORENZO – Colta da malore sulla Via degli Dei, arrivano i vigili del fuoco. 

Il personale del distaccamento di Marradi è intervenuto alle 10,55 a Capanna Sicuteri nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo sul sentiero 743 per soccorrere la donna che si è sentita male durante una escursione.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la località Prato all’Albero, punto di rendez-vous con il personale sanitario e hanno dato supporto nelle operazioni di trasporto. Sul posto inviato anche l’elicottero regionale Pegaso 1.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.5 ° C
29.6 °
26.2 °
52 %
2.7kmh
40 %
Dom
28 °
Lun
30 °
Mar
30 °
Mer
33 °
Gio
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)incendio (14)Eugenio Giani (14)Gaza (12)carabinieri (11)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati