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Crisi nera per moda e auto: sciopero generale dell’industria il 9 luglio

I sindacati Cgil, Cisl e Uil uniti per salvare i distretti produttivi e difendere l’occupazione nella filiera manifatturiera regionale

Cronaca
Swamy Cancelli
Swamy Cancelli
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(foto FB) archivio
1 ' di lettura

FIRENZE – L’annuncio della mobilitazione accende i riflettori sulle crescenti difficoltà produttive del territorio. Cgil, Cisl e Uil regionali hanno proclamato uno sciopero generale dell’industria il 9 luglio con una manifestazione che richiamerà nel capoluogo toscano migliaia di lavoratori. La protesta, che durerà l’intera giornata, nasce dalla necessità di difendere il sistema manifatturiero e bloccare gli effetti di una crisi che colpisce in modo trasversale diversi distretti produttivi.

La sofferenza economica investe in modo particolare i settori della moda, del cuoio, del tessile, della meccanica e della componentistica automobilistica e motociclistica. In queste filiere si registrano riduzioni dei volumi di produzione, massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, stop ai rinnovi dei contratti a termine e chiusure di stabilimenti. A questa situazione complessa si aggiunge lo stallo storico del polo siderurgico di Piombino, una delle principali vertenze nazionali ancora aperte.

I sindacati sottolineano che lo sciopero generale dell’industria coinvolgerà non solo il comparto manifatturiero, ma anche i lavoratori dei settori della fornitura di energia elettrica e gas, della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato. Le sigle sindacali chiedono al governo una politica industriale nazionale strategica e rifiutano l’idea che i costi della transizione ambientale e dell’introduzione dell’intelligenza artificiale vengano scaricati interamente sui dipendenti e sulle piccole imprese della filiera.

Un forte richiamo alla responsabilità è diretto alle associazioni datoriali e ai grandi marchi del lusso che operano nella regione. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, le grandi aziende che hanno accumulato profitti rilevanti negli ultimi anni devono investire sul territorio per salvaguardare le competenze locali. Alla Regione Toscana viene chiesto di attivare subito un tavolo di coordinamento permanente per gestire le singole situazioni di crisi e rilanciare i distretti industriali.

© Riproduzione riservata

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