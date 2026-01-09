Droga nella stalla usata come alloggio di fortuna: arrestato un 35enne

FIRENZE – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un 35enne di origine tunisina, senza fissa dimora, nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto luogo nel primo pomeriggio, nell’area dell’ippodromo Le Mulina”dove i militari, a seguito di una perquisizione eseguita all’interno di una stalla adibita ad alloggio di fortuna, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in più dosi e in parte conservata in un panetto, oltre a materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.