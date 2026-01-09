10.1 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Droga nella stalla usata come alloggio di fortuna: arrestato un 35enne

Perquisizione dei carabinieri all'ippodromo Le Mulina di Firenze: aveva 60 grammi di hashish suddivisi in dosi. Obbligo di firma in attesa del giudizio

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – I carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un 35enne di origine tunisina, senza fissa dimora, nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto luogo nel primo pomeriggio, nell’area dell’ippodromo Le Mulina”dove i militari, a seguito di una perquisizione eseguita all’interno di una stalla adibita ad alloggio di fortuna, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in più dosi e in parte conservata in un panetto, oltre a materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.1 ° C
10.1 °
8.2 °
92 %
1.3kmh
100 %
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (841)ultimora (779)Eurofocus (31)demografica (22)carabinieri (14)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati