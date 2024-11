Due feriti e locali inagibili per l’incendio in un appartamento a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Paura all’alba a Firenze per un incendio di un appartamento: due feriti e locali inagibili.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti dalle 5 del mattino del 6 novembre in via Antonio Susini, per un incendio al piano rialzato di un edificio composto da due livelli.

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, due uomini sono stati soccorsi dai familiari del piano soprastante e dal personale sanitario che li ha stabilizzati e trasportati in ospedale. I vigili del fuoco, entrati all’interno dell’appartamento completamente invaso dai fumi della combustione, hanno estinto l’incendio, che ha interessato in maniera importante una camera e riportato danni da calore e fumi nel restante appartamento.

Si sono poi tenute le operazioni di raffreddamento e di minuto spegnimento. Sul posto inviate anche l’autoscala, l’autobotte e il carro aria. Al termine delle operazioni è stata data l’inagibiità dell’appartamento e di una stanza del piano superiore.