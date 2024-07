Fake sui social: “Laurea in infermieristica con un corso di due mesi”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Laurea in infermieristica con un corso di due mesi: è la fake che gira sui social, dove da qualche giorno sono comparsi annunci che promuovono sedicenti corsi, presentati come erogati dal Ministero e da Opi per far fronte alla carenza di personale.

“Sono già stati segnalati alla polizia postale e sono adesso monitorati alcuni contenuti di dubbia provenienza apparsi su Facebook che diffondono notizie false e che usano impropriamente i loghi del Ministero dell’istruzione e del merito e di alcuni ordini delle professioni infermieristiche, incluso quello di Firenze e Pistoia”.

Anche l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze-Pistoia mette in guardia gli utenti dei social network: “Si tratta ovviamente di annunci falsi – aggiungono dall’Ordine di Firenze e Pistoia – oltre alle segnalazioni già inoltrate alle autorità competenti, sia la Fnopi che il Ministero hanno chiesto a Facebook la rimozione di questi contenuti. Invitiamo chiunque dovesse incorrere in contenuti di questo tipo a segnalarli proprio a Facebook come ‘notizia falsa’ seguendo la procedura standard prevista in questi casi”.