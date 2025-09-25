Firenze, allarme truffa: falsi verbali sulle auto in sosta

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A Firenze si segnala una nuova truffa ai danni degli automobilisti. Nei quartieri, e in particolare a Campo di Marte, sono stati rinvenuti falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Questi documenti riportano il logo della polizia municipale e un QR code che invita al pagamento immediato tramite PayPal.

È importante sottolineare che tali verbali sono completamente privi di validità legale e non provengono dalla polizia municipale. Si tratta di un’attività fraudolenta finalizzata a estorcere denaro.

I falsi verbali presentano caratteristiche riconoscibili: il documento autentico indica Corpo polizia municipale Comune di Firenze mentre il falso mostra un giglio. I caratteri tipografici e le dimensioni dei numeri di verbale e di targa sono diversi, e il testo è più schematico, organizzato in elenco. Le violazioni indicate nel falso non corrispondono agli articoli del codice della strada, e i termini per il pagamento scontato sono di 15 giorni anziché 5.

Il falso include una firma autografa e presenta errori di battitura, come “dispozitivo”. Inoltre, il preavviso autentico riporta due QR code validi solo per PagoPA tramite AppIO, mentre il falso si apre con un lettore generico e propone una pagina web che simula icone di PagoPA. I metodi di pagamento indicati sul falso (PayPal e carte) non specificano il beneficiario, che potrebbe comparire solo dopo la transazione.

La polizia municipale invita i cittadini a non pagare e a segnalare immediatamente qualsiasi documento sospetto, sottolineando che tutte le sanzioni ufficiali sono gestite esclusivamente tramite PagoPA.

Analoga situazione si era verificata a Pisa negli scorsi giorni,