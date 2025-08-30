20.7 C
Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiamme sulle colline fra Sesto Fiorentino e Firenze partite da un uliveto
Fiamme sulle colline fra Sesto Fiorentino e Firenze partite da un uliveto (foto vigili del fuoco)
SESTO FIORENTINO – Vasto incendio, partito da un uliveto, nelle colline di Firenze.

I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest e dalla sede centrale e da Borgo San Lorenzo, sono intervenuti dalle 17,35 nel comune di Sesto Fiorentino a Serpiolle in via di Belvedere, per il rogo che si è propagato rapidamente per la presenza di vento, raggiungendo una parte boschiva e minacciando alcune abitazioni. L’incendio ha interessato anche alcune baracche agricole.

Sul posto due squadre, due fuoristrada e un mezzo pesante boschivo, oltre all’elicottero Drago 70 del reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo e diverse squadre Aib della Regione Toscana.

Dopo lo spegnimento sono partite le operazioni di bonifica della vasta area interessata dall’incendio, che ha interessato anche il versante fiorentino a Cercina.

