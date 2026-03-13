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Finisce in un canale con la moto da motocross: disperso il conducente di 31 anni

Ore di estrema apprensione nelle campagne di Vinci, dove dal tardo pomeriggio di oggi (13 marzo) sono in corso le ricerche

Cronaca
REDAZIONE
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Finisce in un canale con la moto da motocross (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

VINCI – Ore di estrema apprensione nelle campagne di Vinci, dove dal tardo pomeriggio di oggi sono in corso le ricerche di un motociclista di 31 anni disperso dopo un drammatico incidente. Il giovane, che stava facendo motocross in località Vitolini, è improvvisamente uscito di strada finendo in un fosso di raccolta delle acque piovane. A rendere la situazione particolarmente critica è la forte corrente del canale, alimentata dalle abbondanti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore e che potrebbero essere state la causa della perdita di controllo del mezzo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17,30 da alcuni automobilisti che hanno assistito impotenti alla scena, vedendo il centauro sparire nei flutti. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con un dispiegamento massiccio di forze: sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di zona, supportate dai nuclei specialistici. In particolare, sono all’opera i sommozzatori e il personale del carro Saf (Speleo Alpino Fluviale), addestrato specificamente per il soccorso in ambienti acquatici impervi.

Le operazioni di ricerca si stanno svolgendo su più fronti. Mentre l’elicottero Drago dei vigili del fuoco sorvola l’intera area seguendo il corso del canale dall’alto, i soccorritori a terra stanno setacciando centimetro per centimetro sia lo specchio d’acqua che le sponde. In un tentativo disperato di agevolare le ispezioni, i tecnici hanno utilizzato un escavatore per deviare parzialmente il corso del torrente, manovra necessaria per abbassare il livello idrico e consentire al personale di entrare in sicurezza all’interno di una sezione interrata del condotto.

Nonostante l’impegno incessante di decine di uomini, dei sanitari e degli agenti della polizia municipale, del trentunenne non è ancora stata trovata traccia. La moto sarebbe stata individuata, ma del conducente nessuna notizia. Le ricerche, ostacolate dal fango e dalla scarsa visibilità dovuta all’imbrunire, sono destinate a proseguire senza sosta anche durante le ore notturne, nella speranza di un miracolo che col passare dei minuti appare purtroppo sempre più difficile.

© Riproduzione riservata

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