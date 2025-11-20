6.8 C
Foto intime in cambio della promessa di scarpe sportive: condannato per pedopornografia

Cinque anni in primo grado a un 29enne di Firenze che avrebbe attirato giovanissimi in chat spacciandosi per giornalista o manager sportivo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
tribunale firenze
(Foto Ministero dell'Interno)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Foto intime da minorenni in cambio della promessa di scarpe sportive e alla moda. 

Per questo motivo un 29enne è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 5 anni di reclusione e a una multa di 30mila euro con l’accusa di pornografia minorile. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualche incarico nelle scuole e nelle strutture frequentate da minorenni

Secondo quanto ricostruito in aula si sarebbe spacciato con i ragazzi per giornalista, dirigente di società di calcio e/o manager di una multinazionale di articoli sportivi, senza avere nessuno di questi ruoli, e avrebbe attirato in chat una serie di minorenni facendosi inviare foto intime con la promessa del regalo di scarpe sportive o di visibilità sui canali social. 

A far partire l’inchiesta di carabinieri e polizia la denuncia dei genitori che avevano scoperto foto e video sui cellulari dei figli.

© Riproduzione riservata

