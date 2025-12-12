7.8 C
Furgone rimane incastrato fra i passaggi a livello chiusi: paura a Rufina

I vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero situazioni di pericolo nello scenario e verificato che non vi fossere persone coinvolte

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Furgone rimane incastrato fra i passaggi a livello chiusi: paura a Rufina
Furgone rimane incastrato fra i passaggi a livello chiusi: paura a Rufina (foto vigili del fuoco)
FIRENZE – Paura nella serata di ieri (11 dicembre) alla Rufina, in provincia di Firenze. 

I vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle 18,10 in via della Sieve, in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario, in seguito ad un incidente tra il convoglio ferroviario e un furgone che era rimasto tra i due passaggi a livello.

I vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero situazioni di pericolo nello scenario e verificato che non vi fossere persone coinvolte.

