Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Gioco delle tre carte a piazzale Michelangelo: interviene la Finanza

Smantellato il banchetto dell'intrattenimento fraudolento e multata una persona. Si cercano eventuali complici

Cronaca
REDAZIONE
FIRENZE – Stroncata dalla Finanza la pratica del gioco delle tre carte. 

L’operazione, condotta a Piazzale Michelangelo – uno dei luoghi più iconici del capoluogo toscano, punto panoramico di richiamo internazionale e simbolo della città – ha consentito di individuare un soggetto intento a porre in essere la nota truffa. Dietro l’apparente veste di un intrattenimento da strada, tale condotta maschera un meccanismo fraudolento in grado di carpire la buona fede di cittadini e turisti.

Grazie a specifici servizi di osservazione e pattugliamento, i finanzieri hanno sorpreso l’individuo – già gravato da precedenti specifici – nell’atto di raggirare un turista, procedendo all’elevazione della sanzione amministrativa e al sequestro dell’attrezzatura utilizzata per l’illecito.

Le attività non si esauriscono con l’intervento: sono infatti in corso ulteriori approfondimenti investigativi, volti a ricostruire compiutamente i contorni dell’illecita attività e a individuare eventuali altre figure compiacenti.

Il risultato conseguito conferma l’impegno della Guardia di Finanza a presidiare, con approccio selettivo e costante, i luoghi a maggiore afflusso turistico, contrastando fenomeni che ledono la reputazione di Firenze e ostacolano il corretto sviluppo delle dinamiche economiche. La presenza qualificata del Corpo si traduce così in una funzione di protezione concreta dei cittadini, dei contribuenti e degli operatori economici regolari, oltre che di valorizzazione dell’attrattività internazionale della città.

© Riproduzione riservata

