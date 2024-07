Giro di vite per la sicurezza a Firenze: 30 arresti nei controlli interforze dall’inizio dell’anno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È la sicurezza uno dei primi obiettivi della giunta Funaro a Firenze. L’analisi sul fenomeno criminalità è stata svolta dal comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino alla presenza della sindaca Sara Funaro, degli assessori Giorgio e Vicini, del presidente della Camera di Commercio Massimo Manetti e delle forze dell’ordine.

È stata l’occasione per ‘dare i numeri’ degli interventi per la sicurezza in città.

Fino al 15 luglio e dall’inizio dell’anno solo in centro storico sono stati effettuati 91 servizi di controllo interforze dalle forze di polizia, con 12.551 persone controllate, di cui 4.438 stranieri; sono state arrestate 30 persone e 120 denunciate; controllati 2.853 veicoli; sequestrati 3 veicoli, 8 armi e 3.192 euro oltre a tre articoli di merce contraffatta; sequestrati 1.445,42 grammi di hashish; 138,86 grammi di cocaina; 228,55 grammi di marijuana e 725,51 grammi di altro tipo di stupefacente; sequestrati 10 chili di alimenti, 2 articoli elettronici e 109 pezzi vari ad altro titolo. Infine sono state contestate 28 violazioni fiscali e 22 altre violazioni.

Quanto al fenomeno dell’abusivismo commerciale sono stati controllati da carabinieri e Guardia di finanza 52 esercizi commerciali, dei quali 39 hanno presentato criticità; contestate 35 violazioni penali; contestate 4 violazioni amministrative; sequestrati 38250 prodotti contraffatti, di cui 11969 accessori per abbigliamento, 25615 articoli per fai da te, 486 accessori per telefoni mobili, 244 cinturini per orologi smart e 8 stampe. Questi, invece, i numeri della polizia locale: 1.529 servizi effettuati; 1.209 sequestri, amministrativi e penali, eseguiti per un totale di 28.706 pezzi sequestrati; 237 violazioni contestate; 176 ordini di allontanamento emessi.

Per evitare problemi ai turisti è stato redatto un decalogo comportamentale a loro beneficio che sarà oggetto di una specifica campagna informativa e saraà distribuito nei consolati e nelle università straniere.

Ultimo tema affrontato quello delle spaccate. Gli esiti dei servizi straordinari di controllo del territorio nel periodo dicembre 2023 – 14 luglio hanno prodotto 13.175 persone controllate, di cui 4.188 stranieri. Per i servizi sono stati impiegate 3.894 unità di personale. 25 i soggetti arrestati e 115 denunciati; 3.391 i veicoli controllati.

Nel corso della seduta, inoltre, la Camera di Commercio ha reso noto che, a seguito della pubblicazione del bando Negozi sicuri, ideato per ristorare le imprese che hanno subito atti vandalici e promuovere l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e misure passive nel cui ambito sono stati stanziati 800mila euro dal Comune di Firenze e dallo stesso ente camerale, sono state finora presentate 127 domande per un controvalore pari a 316mila euro, di cui, 72 nel solo Capoluogo – suddivise, in 49 nel quartiere 1, 6 nel quartiere 2, 1 nel quartiere 3, 5 nel quartiere 4, 11 nel quartiere 5 – e prevalentemente tese ad ottenere finanziamenti utili per il potenziamento delle misure di difesa passiva.