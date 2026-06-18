I medici toscani conquistano i PediaGames: è loro la vittoria nazionale

FIRENZE – La pediatria toscana vince i PediaGames conquistando il primo gradino del podio alla prima edizione della competizione nazionale dedicata all’aggiornamento clinico. Il successo è arrivato durante l’81° Congresso della Società Italiana di Pediatria che si è tenuto a Padova, dove il team denominato The Red Flags si è distinto superando la concorrenza di 24 squadre provenienti da ogni parte d’Italia.

La compagine vincitrice ha unito diverse eccellenze regionali: il gruppo era composto da Walter Maria Sarli, pediatra e capitano del team, Sara Sollai e Maddalena Bagni, specializzanda in Pediatria, tutti in forza al presidio Santa Maria Annunziata dell’Azienda USL Toscana Centro. A completare la formazione, che ha dimostrato una sinergia vincente, anche Eugenio Trinati, pediatra borsista, e Silvia Ricci, esperta in Immunologia, entrambi dell’AOU Meyer IRCCS.

La gara, strutturata su due intense giornate di lavori congressuali, ha sottoposto i partecipanti a una serie di sfide a quattro squadre. Per aggiudicarsi la vittoria, i medici hanno dovuto risolvere complessi quiz pediatrici a risposta multipla. La classifica finale è stata decretata non solo dalla preparazione accademica e clinica dei singoli, ma anche dalla capacità di mantenere un elevato grado di accuratezza sotto pressione, abbinato a una spiccata rapidità di esecuzione nel ragionamento diagnostico.

A premiare il gruppo è stato il presidente della Società Italiana di Pediatria, Rino Agostiniani. Questo risultato, oltre a gratificare il singolo team, conferma l’alto valore della formazione continua nelle strutture sanitarie regionali.

“Questi risultati testimoniano il valore della formazione continua e l’elevato livello professionale dei medici impegnati quotidianamente nell’assistenza pediatrica – afferma Gianpaolo Mirri, direttore della Pediatria e Neonatologia degli ospedali Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio – voglio esprimere i miei complimenti per il brillante risultato, che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la struttura”.