In coma dopo un’immersione il fotoreporter Massimo Sestini

FIRENZE – Grande paura e apprensione per il 62enne fotoreporter toscano (è nato a Prato) Massimo Sestini.

Il professionista ha avuto un incidente durante un’immersione nelle acque del lago di Lavarone, in Trentino. Ha avuto un arresto cardiaco e ha perso i sensi ed è stato riportato in superficie dall’istruttore ed è stato rianimato dai soccorritori quindi ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento.

Sestini è tenuto in coma farmacologico, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

La situazione sarebbe resa critica da una sindrome da distress respiratorio acuto caratterizzata da un processo infiammatorio a carico dei polmoni che compromette la funzionalità degli alveoli e la loro capacità di assimilare ossigeno dall’aria inspirata. A provocarla sarebbe stato il contatto con l’acqua gelata del lago mentre non ci sarebbero danni di natura neurologica.

“Forza Massimo, sei un amico e un grande. Ti aspettiamo, non mollare”, ha scritto sui suoi profili social il governatore toscano Eugenio Giani.

Sestini è noto in tutto il mondo per alcune foto che sono diventate un’icona, dalla Moby Prince alla Costa Concordia all’attentato sul rapido 904.