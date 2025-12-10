In fiamme la canna fumaria in un centro commerciale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Paura per il rogo di una canna fumaria a Firenze. I vigili del fuoco della sede centrale del comando di Firenze

sono intervenuti alle poco prima delle 10 di oggi (10 dicembre) in via Francesco Calasso a Firenze, in un centro commerciale, per un incendio della canna fumaria.

Sul posto sono arrivate due squadre e un’autoscala edè stato attivato il piano interno per l’evacuazione dell’edificio.

I vigili del fuoco hanno fatto accesso all’edificio e alla copertura per effettuare lo spegnimento e il raffreddamento della canna fumaria. In seguito alle verifiche effettuate per la messa in sicurezza, l’edificio è stato riaperto al pubblico.

Non ci sono persone coinvolte.