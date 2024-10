Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – In fiamme un autocaravan parcheggiato in strada, per motivi ancora da stabilire.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti alle in via della Casella a Firenze, per l’incendio del mezzo, che era regolarmente parcheggiato sulla pubblica via.

I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. Fortunatamente non risultano persone coinvolte nell’episodio.