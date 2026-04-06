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Incendio di bosco a Vicchio: vigili del fuoco impegnati tutta la notte

Presenti all'intervento anche le squadre Aib della Regione Toscana e richiesto l’intervento dei carabinieri forestali

Cronaca
REDAZIONE
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Foto di archivio igili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

VICCHIO – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti ieri sera (5 aprile) dalle 21 nel comune di Vicchio in località Villore, per un incendio di bosco.

Sul posto inviata una squadra con tre automezzi. I vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio di vegetazione. Presenti anche le squadre Aib della Regione Toscana e richiesto l’intervento dei carabinieri forestali.

Le squadre hanno terminato l’intervento circa verso mezzanotte e mezzo. 

© Riproduzione riservata

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